Miwa Benevento, a Nocera con entusiasmo per vincere ancora Appuntamento alle 18:00 al PalaSport Coscioni

Stasera al PalaSport Coscioni di Nocera Inferiore alle ore 18:00 va in scena il match tra Polisportiva Folgore e miwa Energia Cestistica Benevento, valida per la seconda giornata di Serie C Silver. Settimana ideale per i ragazzi di Coach Bruno Annecchiarico che, dopo la strabiliante vittoria casalinga contro Parete per 89-66, hanno sostenuto gli allenamenti con il gruppo al completo.

Grande entusiasmo ma allo stesso tempo concentrazione al massimo per affrontare un match che, come tutti, nasconde insidie e va dunque trattato con il massimo impegno. La Polisportiva Folgore Basket, dal canto suo, arriva al match di stasera con enorme voglia di riscatto a seguito della sconfitta di Sabato scorso a Potenza. In quell’occasione i nocerini avevano lasciato il campo con una sconfitta per 69-59 contro la neopromossa BasilicataSport.

Sarà dunque una gara ostica ma che, per i Cinghiali di Benevento, non deve rappresentare un ostacolo alla scalata per l’obiettivo di stagione. Testa a stasera, ore 18:00, al PalaCoscione per Folgore Basket - Miwa Energia