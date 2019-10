Miwa Benevento dominante, spazzata via la Polisportiva Folgore Nulla da fare per i nocerini, gli uomini di coach Annecchiarico hanno conquistato la vittoria

La Miwa Benevento non sbaglia. Prima trasferta e vittoria importante per gli uomini di coach Bruno Annecchiarico che hanno espugnato il campo della Polisportiva Folgore Nocera. 58 a 81 il punteggio finale di una sfida che i sanniti hanno interpretato alla grande. I padroni di casa sono partiti forte. Hanno provato a mettere in difficoltà la Miwa per togliere qualche certezza ad un gruppo che sa bene di essere stato costruito per vincere questo torneo.

Dopo un primo periodo di studio, Moccia e compagni hanno alzato i ritmi, trovato soluzioni offensive che per la Polisportiva Folgore Nocera sono state il primo campanello d’allarme. Bene in difesa, benissimo nei possessi offensivi con Requena scatenato, miglior marcatore con 20 punti; 19 quelli messi a referto da Garcia con l’eterno Moccia e Rianna entrambi in doppia cifra con 12 e 10 punti.

Un successo figlio della superiorità tecnica, fisica e tattica. La squadra sa bene di essere superiore a tante altre compagini che andrà ad affrontare ma fino ad ora, anche grazie all’esperienza di alcuni atleti, ha mostrato grande umiltà ed abnegazione. E’ tutto quello che chiede coach Annecchiarico che intanto già si gode la sua creatura in testa alla classifica anche se siamo solo all’inizio.

Il tabellino del match:

MIWA ENERGIA Cestistica Benevento: Requena 20, Garcia 19, Moccia 12, Rianna 10, Esposito 9, Rusciano 6, Parrillo 5, Liparulo 0, Laudanna 0, Salerno 0, Giorgione 0, Damiano 0.

POLISPORTIVA FOLGORE Nocera: Vecchione 16, Diop 12, Balzano T. 10, Manzi 7, Capaccio 5, Balzano M. 4, Torre 2, Mascolo 2, De Martino, Rispoli, Lamberti 0, Sforza n.e.