Accademia Volley, tutto facile con la Primavera Avella Sannite alla seconda fase di Coppa Campania con due vittorie

Alla Palestra Rampone di Benevento, nella terza e ultima gara del Girone D, le giallorosse superano nettamente la ASD Primavera Avella con il punteggio di 3-0 e si qualificano, così, alla seconda fase della competizione.

I parziali 25-14, 25-21 e 25-13 non ammettono repliche e rispecchiano l'andamento di una partita a senso unico per l'Accademia fin dalle prime battute. Troppo evidente il divario tra le due formazioni, nonostante l'assenza nelle giallorosse di D'Ambrosio, e risultato mai in bilico durante l'intero match al termine comunque di un'ottima gara per le beneventane. Molto positivo l'approccio alla partita e l'atteggiamento sempre attento e propositivo, aspetto sicuramente ancor più importante dello stesso risultato finale che testimonia come la squadra stia crescendo anche in termini di determinazione e convinzione.

Per l'Accademia migliore realizzatrice della serata Anna Pericolo (20 punti), ormai una costante e assoluta certezza nelle fila giallorosse, in doppia cifra anche Alessandra Pericolo e Anna Grimaldi, rispettivamente 11 e 10 punti all'attivo.

Il successo di ieri, unito a quello di sette giorni fa a San Giorgio del Sannio, rappresentano il biglietto da visita con cui l'Accademia si presenterà sabato prossimo ai nastri di partenza del campionato di serie c, sicuramente la competizione principale di questa stagione. La gara si disputerà sempre alla Palestra Rampone di Benevento con inizio alle ore 18.00.

Tabellino Accademia Volley: Grillo 4, Tufo, Grimaldi 10, Pericolo An. 20, Pericolo Al.11, De Cristofaro, Cona (L), Della Gatta 5, D'Ambrosio ne, Iannelli 4, De Santis. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.