Calcio a 5, Coppa Campania: la Campana stende il Calvi, Due gol di De Luca regalano il successo ai beneventani

Nella prima partita della stagione per la Campana Futsal, arriva la prima vittoria sul campo del Calvi in occasione della Coppa Campania. A mettere la firma sulla gara, ci ha pensato Loris De Luca con una doppietta.

Al di là della gioia personale, com'è stata questa prima gara ufficiale?

Siamo partiti bene, avendo avuto molte altre occasioni prima di andare sul doppio vantaggio, il primo tempo si è chiuso sul 2 a 0, invece nella ripresa siamo stati meno prolifici nel fare gioco e abbiamo subito un po' in più il Calvi che si è portato sotto di un gol; poi ce stata l espulsione di Roberto Maiello, ma siamo stati bravissimi a difendere in tre (escluso quindi il portiere) e a portare a casa la vittoria. Siamo ancora in piena preparazione e le gambe sono un po' pesanti, l'importante però era vincere e lo abbiamo fatto.

Proprio a questo proposito, com'è stato l'impatto con il nuovo mister e com'è andata finora la preparazione per quest'anno? Ci sono novità rispetto alle precedenti preparazioni che hai svolto?

Il rapporto con il nuovo mister è molto bello perché sa essere amico ma allo stesso tempo si fa rispettare come è giusto che sia per il ruolo che gli compete. La preparazione di quest'anno è del tutto nuova per me, devo dire che mi sta piacendo molto perché rispetto agli altri anni nell'80% del tempo è sempre presente il pallone, e quindi facendo esercizi corriamo spesso con la palla e quindi non ci pesa.

Quali sono le sensazioni iniziali per questa stagione? Ci sarà da divertirsi?

Le intenzioni della società sono sicuramente quelli di frequentare i piani alti della classifica, e quindi non nascondono di puntare a salire in C2. Nel complesso finora si è formato un bel gruppo, molto più compatto e unito rispetto allo scorso anno. Ora è sicuramente presto per parlarne però fidatevi, ci sarà da divertirsi.