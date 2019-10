Miwa Benevento, Esposito:"I veterani mi aiutano a crescere" A pochi giorni dalla terza sfida in campionato contro Mugnano parla il giovane cestista irpino

Arrivare in una squadra vincente è sempre una grossa emozione. La stessa che ha provato Michele Esposito, classe '99, di Solofra, nel momento in cui è sbarcato ala corte del presidente Zullo e della Miwa Benevento. Squadra ambiziosa. Società forte. Forse una delle poche in Campania con un progetto bel delineato.

La partenza è stata ottima. Due vittorie in altrettante partite. Successi netti per dare entusiasmo anche ai giovani come Esposito. “Io sono felicissimo -ha raccontato-, innanzitutto per il risultato di squadra chiaramente. Poi personalmente posso dire che mi sento molto bene in questa squadra e che sento la piena fiducia di Coach Annecchiarico. Sono state partite bellissime iniziate entrambe con il freno tirato. Alla prima gara l’emozione nella prima fase ci ha un po' limitato, mentre sabato scorso abbiamo pagato un palazzetto grande e una squadra ostica che ha iniziato forte. Poi abbiamo alzato il livello di gioco e di precisione e tutto è andato come volevamo”.

Le prime settimane in un nuovo gruppo sono sempre speciali. Per i giovani è importante trovare degli esempi positivi da seguire. “Ci sono solo bravi ragazzi -chiosa il giovane cestista irpino-. Mi trovo benissimo con tutti e sono felice di poter avere dei solidi pilastri da cui poter imparare. Rusciano, Moccia, Requena e Taylor sono i nostri fari e quelli da cui mi prendo qualche rimprovero, ma sono positivi ed io li prendo come tali. Mi aiutano a crescere”.

Domenica la Cestistica torna in campo e andrà a caccia del terzo successo consecutivo contro la Delfino Mugnano. “Non ci ho mai giocato contro -sottolinea Esposito- e non li conosco benissimo. Fanno dell’intensità e dell’agonismo una delle loro armi principali. Noi ci arriveremo con umiltà e con i piedi per terra, come sempre”. Parola di Michele Esposito un giovane cestista che alla corte della Miwa Benevento sogna di fare il salto di categoria.