Miwa Benevento, nulla di grande per Taylor Garcia La guardia di origine cubana potrà essere in campo contro Nola

Sospiro di sollievo in casa Miwa Energia. Sciolti i dubbi e le paure in merito all’infortunio subito nella gara di domenica scorsa tra Miwa Energia Cestistica Benevento e Al Delfino Basket Mugnano da Taylor Garcia.

La guardia di origine cubana, infatti, durante la quarta frazione di gioco aveva subito una dolorosissima distorsione ad una caviglia atterrando sul piede di un avversario. Ebbene, a distanza di qualche giorno e dopo aver analizzato con cautela la situazione, il bollettino medico sorride al team dei coach Bruno Annecchiarico. Trattasi, infatti, di una distorsione di primo grado che sarà curata in settimana dallo staff del club nella persona di Francesco Cicchella.

Taylor Garcia, dunque, si aggregherà nel fine settimana alla squadra e seguirà regolarmente la truppa sannita in trasferta a Nola contro la C.A.P. Nola. Leggero affaticamento, invece, per Carmine Moccia che in settimana ha risentito di un piccolo fastidio già accusato contro Mugnano. Tutto sotto controllo, ad ogni modo, e atleta arruolatile al 100% per la prossima partita.

I cinghiali di Benevento si apprestano, dunque, al quarto match ufficiale di stagione e lo fanno da capolista. Con 6 punti, infatti, la Miwa Energia è la prima forza del campionato insieme alla Pallacanestro Trinità (Sala Consilina) ed alla neopromossa Basiilicatasport Potenza e rispetto a queste ultime gode di una migliore differenza punti. Fanalino di coda la C.A.P. Nola, finora sfortunata in tutte e tre le gare disputate. L’appuntamento è al PalaMerliano di Nola Domenica 27 Ottobre alle ore18:30.