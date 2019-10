Accademia, a Salerno sfida alla Todis Pastena Giallorosse a caccia del secondo successo dopo la vittoria sull'Ottavima Napoli

Dopo il successo casalingo all'esordio con l'Ottavima Napoli, la squadra giallorossa si prepara alla prima gara esterna prevista per domani pomeriggio a Salerno contro la CS Todis Pastena Volley.

La stagione dell'Accademia è sinora soddisfacente in termini di risultati: le giallorosse infatti sono ancora imbattute, aspetto che oltre alle statistiche è importante anche per accrescere le convinzioni del gruppo sulle proprie qualità. Non altrettanto positiva è invece la condizione generale della squadra che, in diversi elementi, deve fare ancora i conti con acciacchi e infortuni che ne impediscono di esprimere a pieno il proprio potenziale.

Con queste premesse l'Accademia si appresta quindi a scendere in campo contro il Pastena Volley, sconfitto all'esordio ad Aversa dalla Volalto Caserta 2.0, un ko assolutamente pronosticabile dato il valore delle casertane che puntano dritte alla promozione finale. Le salernitane, al loro esordio casalingo, puntano invece alla prima vittoria stagionale visto che anche nelle due precedenti uscite di Coppa hanno raccolto due ko con un solo set all'attivo. Una gara, quindi, da non sottovalutare per le beneventane che si troveranno di fronte un un avversario agguerrito, ma l'obiettivo resta quello di allungare anche contro il Pastena la serie di vittorie stagionali per rimanere nei piani alti della classifica. Fischio di inizio alla Palestra ITC Amendola di Salerno fissato alle ore 18.30.