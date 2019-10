Pallamano femminile, A2: Benevento a Pontinia Le giallorosse di mister Boglic nella tana della capolista del girone D

Prima trasferta della stagione per le giallorosse di mister Boglic, sabato pomeriggio, infatti, le sannite si recheranno a Pontinia per la 3’ gara del girone di andata. Trasferta sulla carta molto difficile per Simaldone e compagne ad attenderle ci sarà l’attuale capolista del girone D di A2.

Le laziali viaggiano spedite in cima alla classifica con quattro punti, frutto di due vittorie avvenute entrambe con squadre siciliane, le gialloblù hanno superato prima il Messina con un secco 31 a 17 e poi hanno espugnato il campo dell’Aretusa per 25 a 21; un ruolino di marcia che conferma le ambizioni della squadra laziale, un roster costruito sicuramente per puntare alla vittoria del campionato, visto anche l’innesto della forte giocatrice serba Ljubica Ceklic. Il campo di Pontinia evoca graditi ricordi alla compagine sannita, proprio in terra laziale, lo scorso anno avvenne la prima storica vittoria delle giallorosse.

Sicuramente sarà difficile ripetersi, le laziali come scritto in precedenza, si sono rafforzate con innesti importanti, le sannite mentre arrivano al match di sabato in condizioni non ottimali; oltre alle assenze di Izzo e Botticella si dovrà tener conto delle condizioni fisiche non perfette di Nadia Carofalo e Antonia Formato. E proprio quest’ultima a presentarci la prossima trasferta, ecco le sue parole: “Sabato ci aspetta la nostra terza partita di campionato, affronteremo il Pontinia, una tra le migliori formazioni del nostro girone. Ci stiamo allenando ogni giorno per dare il massimo in partita e siamo pronte a scendere in campo nonostante il mio infortunio e quello subito da Nadia, entrambe siamo uscite doloranti nella scorsa partita contro il Salerno. Sicuramente, come al solito daremo il nostro contributo alla squadra, cercheremo di giocare al meglio questa partita sperando di limitare alcuni errori, di essere più lucide e di migliorare grazie anche al nostro nuovo mister, gran professionista ma soprattutto gran bella persona!”

Ancora a riposo forzato la maschile per la seconda settimana consecutiva, si ritornerà in campo il 2 Novembre quando i giallorossi ospiteranno i siciliani del Teamnetwork Albatro Siracusa.