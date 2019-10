Scherma, Coppa del Mondo: Boscarelli in gara a Tallinn Dodici le azzurre che saliranno in pedana, la sannita va a caccia di un buon piazzamento

Parte da Tallinn, in Estonia, la lunga stagione di Coppa del Mondo di spada femminile 2019-2020. E' la più importante del quadriennio perché ci dirà chi volerà a Tokyo e chi resterà a casa. Nella capitale estone è volata anche la sannita Francesca Boscarelli.

La spadista dell'Esercito Italiano e dell'Accademia Olimpica Beneventana va a caccia di risultati importanti per iniziare al meglio la stagione. Francesca si è più volte detta serena. Ha lavorato tanto e bene, ma la pedana emetterà il primo verdetto. Per lei girone di qualificazione e turno preliminare per accedere al tabellone principale. Non sarà una passeggiata e si deciderà tutto nella giornata di venerdì. In caso di successo appuntamento a sabato quando si tirerà per la gloria delle prime posizioni. Ma quella è un'altra storia.

La sannita deve affrontare gli ostacoli passo dopo passo. Viene da una stagione strana ma ha sempre continuato a cullare il sogno a cinque cerchi. Non ha mollato e non intende farlo adesso. Avrà la possibilità di partecipare alle gara di Coppa del Mondo e salirà in pedana per provare a guadagnarsi il biglietto per il Giappone.

A Tallinn saranno dodici le azzurre in gare. Undici partiranno dal girone di qualificazione, solo Mara Navarria che fa parte delle prime sedici atlete nel ranking, è già inserita nel tabellone principale. Domenica ci sarà anche la gara a squadre e il quartetto è già stato scelto. Saranno la stessa Navarria, Rossella Fiamingo, Alice Clerici e Federica Isola ad andare a caccia del Podio.

Della spedizione in terra estone ha parlato anche il CT Sandro Cuomo. "E' proprio la gara a squadre il nostro focus - sottolinea -. E' qui infatti che sono in ballo i punti per la qualificazione olimpica e soprattutto arriviamo da buone prestazioni ed il quartetto sta sempre più consolidandosi. L'avvio di stagione è un'incognita ma sono convinto che le basi su cui è fondata questa squadra sono solide, pertanto sarà importante iniziare subito bene, che non significa compiere un'impresa, ma semplicemente proseguire il trend positivo già avviato".