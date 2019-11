Accademia a caccia del tris contro la Volley Montoro Le giallorosse cercano tra le mura amiche la vittoria per restare a punteggio pieno

La squadra beneventana si prepara a ricevere domani pomeriggio la visita del Volley Montoro con l'obiettivo di allungare ancora la striscia positiva di questa stagione.

Le giallorosse, infatti, sono ancora imbattute e cercano la terza vittoria in campionato dopo le prime due gare vittoriose con Ottavima Napoli e CS Pastena e i due successi di Coppa che fanno salire a quattro i successi consecutivi. Ancora a punteggio pieno, l'Accademia vuole sfruttare a pieno il turno casalingo per restare nei quartieri alti della classifica e per confermare un inizio sicuramente positivo sotto il profilo dei risultati e delle prestazioni. Ottima, sotto questo aspetto, la tenuta mostrata sabato scorso a Pastena dove la squadra ho mostrato carattere e determinazione portando a casa il risultato pieno al termine di una gara più che complicata.

Non altrettanto favorevole invece le uscite finora del Montoro, ancora a secco di successi e alla ricerca dei primi punti in campionato. Sconfitte all'esordio in trasferta a Cicciano, le irpine sono state superate anche in casa dalla Volalto Caserta 2.0 la scorsa settimana e puntano al riscatto dopo due prestazioni poco brillanti. Fischio di inizio alla Palestra Rampone di Benevento fissato alle ore 18.00.