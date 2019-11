Pallamano, A1: il Benevento ospita Siracusa Giallorossi nuovamente in campo al Pala Ferrara. Fischio d'inizio alle 18:30

Dopo tre settimane di sosta, riprende il campionato di A2, i giallorossi di mister Boglic giocheranno di nuovo in casa ospitando il Teamnetwork Albatro, squadra neo-promossa che ha stravinto lo scorso campionato di serie B, 18 vittorie su altrettante gare disputate, un autentico rullo compressore.

Match che non si presenta facile per Chiumiento e compagni; la compagine di coach Peppe Vinci dispone di un ottimo roster, formato da un buon mix di giocatori esperti e giovani di belle speranze. I siracusani dopo due gare hanno 2 punti proprio come i sanniti, frutto di una vittoria e una sconfitta; dopo il derby perso ad Alcamo alla prima giornata (31-29), i siciliani hanno conquistato la prima vittoria in casa contro il Teramo (28-21), risultato quest’ultimo da non sottovalutare vista anche la forza dei teramani. La lunga sosta ha permesso a Coach Boglic di intensificare gli allenamenti per cercare di limare le piccole lacune viste fino ad ora; un duro lavoro per i giallorossi che sarà sicuramente utile per il loro percorso di crescita.

Per la gara contro i siciliani è stata designata la coppia arbitrale Marasciulo e Strippoli. Se torna in campo la maschile a fermarsi nel prossimo week end sarà la formazione femminile, prima sosta stagionale per Simaldone e compagne. Pausa che arriva al momento opportuno, la sosta servirà sicuramente per recuperare elementi importanti come Antonia Formato e Nadia Carofalo; le due giocatrici nonostante le non perfette condizioni fisiche sono scese in campo anche nel turno di sabato scorso a Pontinia, dove nulla hanno potuto per evitare la sconfitta avvenuta contro le laziali. Le giallorosse torneranno in campo il 9 novembre per la 4’ giornata di andata; a Benevento arriveranno le siciliane dell’Aretusa.