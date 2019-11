Benevento 5, al Pala Ferrara arriva Sala Consilina Giallorossi a caccia di punti per uscire dalla pericolosa della classifica

Dopo due trasferte consecutive, il Benevento 5 torna questo pomeriggio tra le mura amiche del PalaFerrara (ore 15) ospitando la capolista Sala Consilina che fino ad ora ha vinto tutte le gare tranne quella contro il Terzigno che si è chiusa con un pareggio. Per i ragazzi di mister Di Costanzo si tratta di un impegno sulla carta difficile ma allo stesso tempo è l'occasione giusta per dare una svolta ad una stagione che si sta rivelando ben al di sotto delle attese con i giallorossi che navigano nei quartieri bassi della classifica nonostante una rosa allestita per puntare alle posizioni di vertice.

L’allenatore Raffaele Di Costanzo, così come accaduto fin dal suo approdo sulla panchina avvenuto da un paio di settimane, concederà un buon minutaggio ai giovani presenti in organico viste anche le non perfette condizioni fisiche di qualche calcettista più esperto in un match contro una squadra, come quella irpina, che sta confermando in pieno il pronostico della vigilia che la vedeva come una delle maggiori candidate al salto di categoria. Ad arbitrare la gara Benevento5-Sala Consilina sono stati designati i signori Santarpia di Castellammare di Stabia e Francesco Pannese di Ariano Irpino.

Programma (VIII giornata, ore 15): Benevento5-Sala Consilina, Sp. San Nicola-F. Flegrea, Mama San Marzano-Casagiove, F. Terzigno-Atl. Frattese (ore 18), Lupe Pompei-Boca Futsal, Trilem Casavatore-F. Coast (ore 18), Massa Vesuvio-C. Eden Acerra.

Classifica: Sala Consilina 19, Atl. Frattese 18, F. Terzigno 13, Sp. San Nicola 12, Mama San Marzano 12, Trilem 11, Club Eden Acerra 11, F. Coast 11, Casagiove 10, Benevento5 7, Massa Vesuvio 7, Lupe Pompei 4, Boca Futsal 3, Pozzuoli Flegrea 0.