Miwa Benevento, big match con Potenza Al Pala Parente palla a due alle 18:00

Entra nel vivo il campionato di Serie C Silver Girone Unico Campania di Pallacanestro. Domani pomeriggio alle ore 18:00 la Miwa Energia Cestistica Benevento ospita BasilicataSport Potenza al PalaParente in uno scontro che sa già di big match.

La squadra lucana, infatti, è stata erroneamente esclusa ad inizio stagione dalle prime posizioni di una ipotetica griglia di contendenti alla vittoria del campionato ed ha sorpreso tutti con tre vittorie ed il turno di riposo già scontato. Praticamente “en plein”.

Il roster, in effetti, è stato totalmente rinnovato e si presenta completo e pieno di giocatori importanti come il veterano Capitan Danilo Lorusso, la guardia Milo Bacchini con 48 punti in 3 match all’attivo e i due inglesi Beard e Olaofe, quest’ultimo un lungo di 205cm.

In casa dei cinghiali beneventani settimana intensa e di grande impegno da parte di tutti i giocatori - afferma il Coach Annecchiarico - e grande voglia di regalare emozioni al pubblico che, match dopo match, è sempre più numeroso.

La classifica vede la squadra di Benevento al primo posto con 8 punti e una differenza punti migliore delle compagini che fanno compagnia con il massimo del bottino. Tutti disponibili in casa Miwa con Taylor Garcia totalmente recuperato ed il sannita Rianna completamente guarito dal virus intestinale che in settimana lo ha colpito.

Curiosità. La Miwa Energia ha finora una media punti realizzati per gara superiore al Potenza di ben 12,2 punti ed una media punti subiti inferiore di 1,6. Un buon divario in attacco ma un livello di efficacia in difesa simile tra le due squadre. L’appuntamento è per domani Domenica 3 Novembre alle ore 18:00 presso il PalaSport Mario Parente.