Rugby, Basket e Calcio: una domenica bestiale Un pomeriggio di emozioni da vivere col cuore in gola pronti a soffrire e magari gioire

"Una domenica bestiale". Una di quelle da vivere tutta d'un fiato. Nessun giro sul lago come cantava Concato. Andrà vissuta senza interruzioni. Senza distrazioni. Col cuore in gola. Pronti a tifare. Soffrire. E alla fine magari gioire.

Controllate l’agenda. Non prendete impegni. Annullateli se li avete già presi. Il Sannio sportivo chiama e attende una risposta.

Domenica 3 novembre sarà una giornata perfetta per gli amanti dello sport. Rugby, basket e calcio. Tre appuntamenti dove lo spettacolo è assicurato. Si comincia allo Stadio Pacevecchia alle 14:30 con il match valido per il campionato di serie B tra IVPC Rugby Benevento e Cus Catania. I biancocelesti hanno puntato sui giovani. La strada intrapresa è quella giusta. Ma come spesso accade, quando una squadra è formata soprattutto da ragazzi, anche il supporto del pubblico può essere fondamentale. Per questo la società del presidente Rosario Palumbo si aspetta una buona presenza sulle tribune. Vincere è l’obiettivo. Il match sarà una battaglia. Appuntamento perfetto per gli amanti del rugby e non solo. Va ricordato che l’ingresso all’impianto è completamente gratuito.

Dal terreno dello stadio Pacevecchia, alle 18:00, gli sportivi potranno recarsi al Rione Ferrovia dove è in programma la sfida tra Miwa Cestistica Benevento e Basilicata Sport Potenza valida per il campionato di serie C Silver. Ingresso gratuito anche al Pala Parente dove si potrà ammirare la sfida tra due delle migliori compagini del torneo. I sanniti, allenati da coach Bruno Annecchiarico, sono primi in classifica a punteggio pieno e puntano alla vittoria del campionato. I lucani, che ad inizio stagione non erano stati inseriti tra i roster favoriti, hanno stupito tutti sul parquet e vogliono continuare a farlo anche sull’inviolato rettangolo di gioco dei sanniti. La Miwa Cestistica Benevento del patron Zullo ha avuto il merito di aver riportato in città la pallacanestro di buon livello. Il progetto è molto ambizioso e la C Silver sembra essere solo una tappa di passaggio. Alla società vanno fatti i complimenti per la programmazione, per questo avere un palazzetto pieno sarebbe la vittoria più bella.

Alle 21:00 l’appuntamento più atteso e incerto del week end sportivo sannita. La capolista Benevento ospita l’Empoli. Il Ciro Vigorito sarà teatro del big match dell’undicesima giornata del campionato di serie B. Gli uomini di Inzaghi hanno l’occasione di distanziare ancora di più in classifica i toscani dell’ex tecnico Bucchi. Ma è inutile aggiungere altro. Su Ottopagine.it potrete seguire con tanti articoli dettagliati l’avvicinamento, il match e il post partita.

Sarà una grande giornata per il Sannio sportivo con tre appuntamenti di livello assoluto, tutti da seguire ovviamente su Ottopagine.it e anche Otto Channel, sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su OttoChannel.tv.