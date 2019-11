Accademia, il tris è servito Giallorosse ancora a punteggio pieno dopo aver travolto il Volley Montoro

Altra vittoria per l'Accademia che nella terza giornata del campionato regionale di serie C batte il Volley Montoro con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-12, 25-21). La partita non è stata mai in discussione nei primi due set dove le giallorosse sono state sempre avanti nel punteggio e più efficaci nel gioco. Un andamento frutto di un ottimo approccio alla gara, una costante ormai in questo inizio di stagione, e una maggiore lucidità nei momenti (pochi) in cui l'avversario ha provato timidamente a reagire. Altra storia invece la terza frazione, merito soprattutto del Montoro che nonostante il doppio vantaggio ha saputo tirar fuori gli artigli creando più di un grattacapo alle padrone di casa, ma la maggiore esperienza e qualche individualità in più ha permesso all'Accademia di chiudere i conti in tre set.

Dopo il successo di questa sera salgono a tre le vittorie consecutive in campionato per le giallorosse, ancora a punteggio pieno, e a cinque totali se si aggiungono anche le due gare di Coppa Campania. Adesso la trasferta di sabato prossimo a Baronissi sarà il primo banco di prova per le ambizioni di questa Accademia, finora protagonista di un avvio davvero esaltante.

Per Montoro, invece, terzo ko in altrettante gare in campioanto e classifica ancora ferma, ma le buone indicazioni emerse questa sera soprattutto nel terzo set lasciano ben sperare per i prossimi impegni.