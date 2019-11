Pallamano, A1: Siracusa espugna Beneveneto Al Pala Valentino Ferrara netta sconfitta per i giallorossi

Match senza storia quello andato in scena al Pala Valentino Ferrara tra ASD Pallamano Benevento e albatro Teamnetwork Siracusa. I siciliani, squadra costruita per provare il salto di categoria, hanno subito preso in mano il pallino del gioco facendo il primo break. Grande difesa, soluzioni vincenti in fase di possesso e a fine primo tempo il risultato era di 16 a 7 per gli ospiti. Partita in ghiaccio.

Nulla da fare per i giallorossi di mister Boglic. Nella ripresa sanniti più presenti in zona gol ma non basta. La differenza tra le due compagini è stata enorme, ma questo non deve segnare la stagione della compagine beneventana. Il 33 a 22 racconta di un match senza storia. Cosa normale vista la diversità di obiettivi. Un campionato così breve con sole otto squadre al via penalizza una compagine giovane come quella allenata da Boglic che ha bisogno di tempo per crescere e trovare i meccanismi giusti.

Nel prossimo turno Andrea Sangiuolo e compagni saranno impegnati nella difficile trasferta nella tana del Mascalucia, una delle dirette concorrenti per la conquista di un posto tra le prime quattro della classifica