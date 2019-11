Scherma, Boscarelli: buona prova a Tallinn La sannita è entrata nel main draw dove è stata eliminata dalla francese Vitalis

La Coppa del Mondo di spada femminile ha preso il via a Tallinn in Estonia. Appuntamento importante in una stagione che culminerà con i giochi olimpici di Tokyo 2020. Buona la prestazione di Francesca Boscarelli, unica campana presente nella spedizione azzurra guidata dal CT Sandro Cuomo. La portacolori dell’Esercito ha esordito nel girone di qualificazione con tanta voglia di fare bene. Sono arrivate tre vittorie e altrettante sconfitte che l’hanno costretta a partire da molto lontano in tabellone.

Nel primo turno ad eliminazione diretta sulla strada di Francesca Boscarelli c’era la croata Mesic. Assalto dominato dall’azzurra che si è imposta per 15 a 6. Ottimo assalto anche nel turno successivo contro la canadese Guo, superata per 15 a 10. L’ottima qualificazione della Boscarelli è continuata anche contro l’ungherese Borsody battuta per 15 a 9. L’ingresso nel main draw era l’obiettivo principale di tutte le azzurre partite dalla qualificazione. Sette su undici sono riuscite nell’impresa ma il primo turno è stata una vera e propria ecatombe. Fuori la numero uno tra le azzurre Mara Navarria, subito out anche Fiamingo, Briasco, Cagnin e Boscarelli.

Proprio la sannita è quella che ha i maggiori rimpianti essendo uscita sconfitta alla stoccata supplementare dalla francese Vitalis. Ad andare avanti nella competizione sono state la Marzani, che poi si è fermata nel turno successivo contro la Kong, e la Foietta che è stata la migliore delle azzurre eliminata nei quarti di finale dalla romena Popescu. Per la Boscarelli, che ha tirato in condizioni particolari dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa proprio nei giorni di gara del padre di Dino Meglio, suo maestro a compagno di vita a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione di Ottopagine.it, è stato un ritorno in Coppa del Mondo abbastanza positivo.

Francesca ha dimostrato di aver lavorato bene. Ha messo in mostra grinta e confermato di avere tanto cuore. Il suo sogno continua. Ha il talento per guardare avanti con fiducia e con un pizzico di bravura e fortuna negli accoppiamenti delle prossime tappe, potrebbe anche tornare a conquistare un piazzamento importante.

COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - Tallinn, 01-03 novembre 2019

Finale

Popescu (Rou) b. Kobolova (Rus) 15-13



Semifinali

Popescu (Rou) b. Sun Yiwen (Chn) 15-14

Kolobova (Rus) b. Zhu (Chn) 15-8



Quarti

Popescu (Rou) b. Foietta (ITA) 15-5

Sun Yiwen (Chn) b. Mackinnon (Can) 15-11

Zhu (Chn) b. Jacques Andre Coquin (Fra) 15-12

Kolobova (Rus) b. Kong Man Wai (Hkg) 15-10



Tabellone dei 16

Foietta (ITA) b. Lin Sheng (Chn) 14-13



Tabellone dei 32

Foietta (ITA) b. Louis Marie (Fra) 15-7

Kong (Hkg) b. Marzani (ITA) 14-13



Tabellone dei 64 - main draw

Foietta (ITA) b. Besbes (Tun) 14-13

Faczanne Budai (Hun) b. Navarria (ITA) 15-11

Kang Young Mi (Kor) b. Briasco (ITA) 15-11

Vitalis (Fra) b. Boscarelli (ITA) 15-14

Kolobova (Rus) b. Cagnin (ITA) 15-10

Multerer (Ger) b. Fiamingo (ITA) 13-12

Marzani (ITA) b. Differt (Est) 15-7



Tabellone dei 64 - qualificazione

Marzani (ITA) b. Janelli (Pol) 15-0

Foietta (ITA) b. Saligerova (Cze) 15-7

Beljajeva (Est) b. Rizzi (ITA) 15-10

Fiamingo (ITA) b. Shutova (Rus) 15-9

Hsieh (Hkg) b. De Marchi (ITA) 15-10

Cagnin (ITA) b. Mroszczal (Pol) 15-14

Boscarelli (ITA) b. Borsody (Hun) 15-9

Briasco (ITA) b. Favre (Sui) 15-14



Tabellone dei 128 - qualificazione

Marzani (ITA) b. Arora (Ind) 15-6

Foietta (ITA) b. Mo (Usa) 15-12

Moeschlin (Sui) b. Isola (ITA) 15-10

Rizzi (ITA) b. Bultynck (Bel) 15-5

Fiamingo (ITA) b. Jukic (Cro) 15-7

De Marchi (ITA) b. Yoshimura (Jpn) 15-7

Cagnin (ITA) b. Verret (Can) 15-10

Boscarelli (ITA) b. Guo (Can) 15-10

Briasco (ITA) b. Okhotnikova (Rus) 15-13



Tabellone dei 256 - qualificazione

Fransson (Swe) b. Santuccio (ITA) 15-13

Cagnin (ITA) b. Balaganskaya (Kaz) 15-12

Boscarelli (ITA) b. Mesic (Cro) 15-6

Lehis (Est) b. Clerici (ITA) 15-7

Briasco (ITA) b. Bassa (Usa) 15-6



Fase a gironi

Roberta Marzani: 5 vittorie, 1 sconfitta

Alberta Santuccio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Rossella Fiamingo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Brenda Briasco: 3 vittorie, 3 sconfitte

Alice Clerici: 2 vittorie, 4 sconfitte

Federica Isola: 4 vittorie, 2 sconfitte

Francesca Boscarelli: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giulia Rizzi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Eleonora De Marchi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Nicol Foietta: 4 vittorie, 2 sconfitte

Beatrice Cagnin: 3 vittorie, 3 sconfitte



Classifica (278): 1. Popescu (Rou), 2. Kolobova (Rus), 3. Sun Yiwen (Chn), 3. Zhu Mingye (Chn), 5. Kong Man Wai Vivian (Hkg), 6. Mackinnon (Can), 7. Jacques Andre Coquin (Fra), 8. Foietta (ITA).

25. Marzani (ITA), 34. Navarria (ITA), 48. Fiamingo (ITA), 59. Cagnin (ITA), 60. Boscarelli (ITA), 62. Briasco (ITA), 76. De Marchi (ITA), 77. Rizzi (ITA), 132. Isola (ITA), 162. Santuccio (ITA), 197. Clerici (ITA).