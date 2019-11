Miwa Benevento, amichevole prima del turno di riposo I sanniti sono primi in classifica e torneranno in campo in campionato il 17 novembre

Dopo cinque giornate, nonostante l'annunciato pronostico pre-campionato, la Miwa Energia Cestistica Benevento è in testa al campionato di Serie C Silver Campania in compartecipazione con la Pallacanestro Trinità Sala Consilina. Le due squadre sono al momento appaiate a 10 punti ma la situazione potrebbe cambiare in quanto i cinghiali di Coach Annecchiarico si apprestano ad osservare il turno di riposo dettato dal numero dispari di equipe partecipanti al campionato.

In vista, dunque, dello stop forzato, domani sera alle 20:00 presso l’Istituto Tecnico Rampone - training center della Miwa Energia - si terrà una amichevole insieme all’Air Basket Termoli.

La squadra di Coach Carlo Corbo in questo momento è terza in classifica nel campionato Serie C Silver girone Abruzzo/Molise con 6 punti insieme a Olimpia Mosciano e Pallacanestro Pescara ed ha un roster di tutto rispetto con l’ala piccola e capitano Silvio Marinaro best scorer con 82 punti. La compagine, in generale, dopo la scissione dall’AIrino Basket appare totalmente rinnovata - il capitano è l’unico ad essere rimasto - e annovera anche tre stranieri: Noel Levi, inglese play guardia di 195cm, Magdolen Matus, slovacco guardia-ala di 195cm, e Maskym Kupchak, centro ucraino.

Settimana corta per i beneventani che dopo il match contro i molisani hanno in programma un “rompete le righe” anticipato e torneranno ad allenarsi il prossimo Lunedì.

La prossima settimana, infatti, si preannuncia intensa. La squadra del Presidente Zullo si allenerà tutti i giorni in previsione del big match del 17 Novembre in cui la Miwa Energia si troverà ad essere ospite di Sala Consilina.