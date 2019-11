Meomartini, oggi la presentazione e il premio "Plenis Velis" Il riconoscimento sarà assegnato al presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito

È tutto pronto per la consegna del premio “Plenis Velis 2019” ad Oreste Vigorito. La premiazione del presidente del Benevento Calcio avverrà a conclusione della presentazione del Gruppo Sportivo Meomartini che, da quest’anno, riprende il premio che aveva interrotto da qualche tempo.

Nelle edizioni precedenti, questo riconoscimento era stato rivolto esclusivamente a personalità legate al mondo del basket, ma quest'anno il comitato organizzativo è stato unanime nella scelta di allargarne l’ambito ad altre discipline, alla luce del lavoro impareggiabile che l’avvocato Vigorito svolge quotidianamente sul nostro territorio.

La società di Antonio Chiusolo, quindi, ha accolto con immensa gioia la conferma della presenza di una delegazione di rappresentanti della società giallorossa alla manifestazione di apertura dell’anno sportivo. Sarà una sorpresa che i piccoli cestisti non dimenticheranno facilmente. L’appuntamento è quindi per questo pomeriggio alle 18.00 al Salone “Sacro Cuore” della Parrocchia dei Cappuccini.

Di seguito la motivazione del conferimento del premio “Plenis Velis 2019”:

“Al presidente Oreste Vigorito, patron del Benevento Calcio. A lui la riconoscenza del G.S Meomartini per aver regalato alla città di Benevento la gioia della serie A e, soprattutto, per essere sempre vicino alle esigenze dei giovani, rendendosi portatore dei valori nobili propri di tutte le discipline sportive, e per la caparbietà con la quale porta avanti l’opera di promozione dello sport.