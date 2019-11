Pallamano, Italia a Benevento per sognare i Mondiali E' la prima volta della Nazionale in città. La Peccerella:"Felici per questa grande opportunità"

La grande Pallamano torna in Campania, precisamente a Benevento. Appuntamento dal 10 al 12 gennaio con il Girone 3 di qualificazione ai Mondiali di Egitto 2021.

Lo scenario sarà quello del PalaTedeschi, tornato ad essere un gioiellino dopo gli interventi per le Universiadi. Gli azzurri arriveranno per la prima volta nella storia in città per disputare gare di grande importanza. Erano circa 20 anni che la Nazionale maggiore non tornava in Campania, un sogno che si avvera per tutti gli appassionati di questo sport. Il girone comprende, oltre all’Italia, anche Romania, Kosovo e Georgia e assegnerà l’unico posto utile per volare ai Mondiali.

L’Italia è competitiva, Kosovo e Georgia sono alla portata degli azzurri ma la favorita resta la Romania. Una grande cornice di pubblico potrebbe fare la differenza e il PalaTedeschi, con i suoi 3200 posti a sedere, potrebbe regalare agli azzurri lo slancio per scrivere una pagina di storia. L’unica volta che la selezione italiana ha partecipato ai Mondiali era il 1997 e la competizione andò in scena in Giappone. All’epoca faceva parte del giro della Nazionale il sannita Giustino Ciullo che però rimase fuori dai convocati.

Adesso la Nazionale arriva a Benevento e sarà una grande festa. Emozionato e soddisfatto il delegato regionale della FIGH Carlo La Paccerella che ci ha raccontato come nasce l’opportunità di ospitare questo grande evento. “Siamo felicissimi di regalare alla città, alla provincia di Benevento e a tutti gli appassionati campani questa incredibile opportunità”. L’Italia a Benevento si giocherà il Mondiale. “Saranno tre giorni di grande pallamano, la nostra Nazionale sta esperimento un buon gioco e magari proprio al PalaTedeschi potrebbe accadere qualcosa di eccezionale. Ringrazio la Federazione per la fiducia che ci ha concesso, prima facendoci ospitare le finali Nazionali dei campionati giovanili, e ora ci ha premiato con l’evento più importante che c’è per il nostro movimento”.

Quello di Carlo La Peccerella e della Pallamano Benevento è un sogno che dura da anni e che ora è diventato realtà. “Sono felice perché l’organizzazione di un evento di tale portata significa che la Pallamano Benevento ha credibilità agli occhi di tutti –sottolinea-. Voglio ringraziare la Provincia per averci aperto le porte del PalaTedeschi e il Comune –conclude- che con la presenza e il supporto del delegato allo sport Enzo Lauro ci è stato vicino nella realizzazione di questo sogno, senza di lui non avremmo avuto possibilità”.

La Peccerella è emozionato come tutti gli appassionati di Pallamano e di sport in generale. Per la Benevento sportiva e non solo -l’indotto economico sarà importante con tre Nazionali da ospitare e tante persone che giungeranno anche da fuori regione- si tratta di una grande occasione.

Foto:figh.it