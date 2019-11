Serata di festa per la Meomartini con il Benevento Calcio Il premio "Plenis Velis" assegnato al presidente Vigorito in una serata dedicata ai giovani

Una serata di festa per inaugurare la nuova stagione. Un premio riportato in auge per ringraziare chi ha fatto tanto per lo sport e la città di Benevento. Il Gruppo Sportivo Meomartini ha presentato le proprie squadre a tifosi e amici. L'occasione giusta per stare insieme. Tutti uniti. Grandi e piccini nel segno dell'amore per lo sport. Per questo è stato omaggiato il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. Uomo che negli anni ha dimostrato attaccamento alla città e valori d'altri tempi. La vicinanza ai più giovani. La voglia di inseguire sogni che sembravano impossibili partendo da una piccola cittadina di periferia.

Il premio “Plenis Velis” aveva una particolarità. Il Gruppo Sportivo Meomartini lo aveva assegnato solo a uomini provenienti dal mondo della palla a spicchi. Ma questa volta è stato scelto Oreste Vigorito. Calcio e basket, due sport così distanti che si incontrano nei valori di due società che lavorano tanto con i giovani.

Vigorito, impegnato nel Consiglio Direttivo della Lega B che si è tenuto oggi a Benevento, non era presente alla serata. A fare le sue veci una delegazione composta dal segretario Antonio Trotta, dalla responsabile della comunicazione Iris Travaglione e dai calciatori Gori -per lui ovazione da parte dei ragazzini-, Basit e Di Serio.

Scambi di regali tra le due società con palloni e magliette che saranno custoditi gelosamente. ”Cadeau” che hanno chiuso una serata di festa che i piccoli cestisti della Meomartini porteranno nel cuore e sul parquet per tanto tempo.