Pallamano, A1: Benevento di scena in Sicilia Giallorossi a caccia di punti nella tana del Mascalucia

Per la Pallamano Benevento, la prima volta oltre lo stretto, in una stagione che prevede diverse traversate, sarà un duro esame contro il Mascalucia. I siciliani vanno a caccia di punti tra le mura amiche dove fino ad ora hanno raccolto l'unico successo nel derby contro l'Alcamo.

L'abbiamo detto più volte analizzando questo campionato, a fare la differenza potrebbe essere il fattore campo e per questo i siciliani non possono sbagliare partita. Dal canto suo il Benevento vede la prima trasferta sull'isola come una buona occasione per provare a risalire la classifica. Sanniti settimi a quota due punti, gli stessi di Noci e Mascalucia. L'obiettivo per entrambe le compagini è quello di conservare la categoria ma entrambe, inutile negarlo, grazie ad una classifica ancora cortissima strizzano l'occhio alla quarta posizione.

Pensare in grande è una dote che una squadra giovane deve avere. Mister Boglic sta lavorando bene. Esclusa la partita casalinga contro Siracusa, squadra costruita per fare il salto di categoria, si è visto un gioco pimpante e mai banale. Proprio quello che aveva chiesto la dirigenza quando gli ha affidato i suoi giovani talenti. Si gioca alle 19:30, arbitrano Cosenza e Schiavone.