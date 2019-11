Pallamano, A2 femminile: Benevento ospita l'Aretusa Giallorosse alla ricerca di una vittoria

Dopo un turno di sosta, torna in campo la squadra femminile della Pallamano Benevento. Le giallorosse ospiteranno l’Aretusa, formazione siciliana che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica con zero punti insieme al Conversano e alla Valentino Ferrara. Le siciliane non hanno iniziato nel migliore dei modi questo campionato, sconfitta all’esordio contro il Salerno (26-13), sconfitta in casa contro il Pontinia (21-25) e ulteriore sconfitta, sempre in casa, nel derby contro il Messina (21-26); indubbiamente un calendario iniziale molto duro non ha sicuramente agevolato la formazione guidata da Andrea Izzi. Impegno sicuramente alla portata di Simaldone e compagne, le giallorosse di coach Boglic con il recupero delle infortunate puntano decise alla vittoria, c’è da riscattare la sconfitta avvenuta contro il Pontinia ma soprattutto incamerare più punti possibili per non farsi risucchiare in fondo alla classifica. A presentarci il prossimo match è Maria Anna Tretola, estremo difensore delle giallorosse e autentico baluardo in questo inizio di campionato, ecco le sue parole:”

Domenica prossima ci attende una partita impegnativa, affronteremo per la prima volta la squadra siciliana dell'Aretusa. Siamo reduci da una brutta partita contro il Pontinia che ci ha scoraggiate e stremate, ma con lo scorso weekend di riposo abbiamo avuto il tempo di riprenderci e lavorare sui nostri errori. Siamo pronte a giocare dando tutte noi stesse, nonostante la mancanza di alcune compagne e vari infortuni. Il nostro mister, infatti, è determinato a prepararci adeguatamente a questo incontro trasmettendoci tutta la sua esperienza, per questo parlo a nome della squadra ringraziandolo per i suoi insegnamenti e per la fiducia che ripone in noi. Mi auguro sia una bella partita, e a prescindere dal risultato, mostreremo a tutti ciò che sappiamo fare”.

A dirigere l’incontro è stata designata la coppia: Alborino e Farinaceo.

Nel prossimo week end ci sarà anche la partenza dei campionati giovanili; i primi a scendere in campo saranno i ragazzi della Under 19 che ospiteranno il Gaeta.