Meomartini vittoriosa contro Cercola Le sannite partono forte e gestiscono il vantaggio, prossimo turno contro Avellino

La quarta giornata del girone di andata del campionato di serie C femminile di basket ha registrato una vittoria in trasferta per il G.S. Meomartini, contro l’azzurra Cercola “B”. La partita iniziava a ritmi alti da entrambe le parti, con la squadra di Cercola che pressava a tutto campo.

Il punteggio restava equilibrato, con il Cercola che si portava in vantaggio con un tiro da tre, ma senza riuscire a staccare le beneventane che, infatti, riuscivano ad arrivare all'intervallo lungo sul più otto.

Giocando un ottimo terzo quarto, le atlete di coach Cosimo Cefalo concedevano solo undici punti alle padrone di casa, arrivando ad iniziare l’ultimo quarto sul più sedici. Gli ultimi dieci minuti vedevano un calo d'intensitá delle atlete della Meomartini, che provocava una lieve recupero nello svantaggio delle padrone di casa, arrivando fino al meno sei con cui si concludeva la partita.

Il prossimo impegno della Meomartini sarà sabato 16 novembre in casa alle ore 18:30, contro Avellino.

Azzurra Cercola-G.S. Meomartini 61-67(13-17/17-21/11-19/20-10)

Cercola:Gargiulo A. 0, Edokpaigbe C.N. 10, D'Ambrosio L. 5, Pepe E. 8, Di Sarno G. 0, Pragliola A. 23, Manganiello V. 6, Orlanducci F. n.e., Olivieri D. 1, Briandi S. 0, Raia R. 2, Cozzolino A.M. 6. All: Cavaliere M.

Meomartini:Musto A. 6, Sandullo A. n.e., Formato S. 8, Vetrone M. 0, Meola V. 0, Muscetta M. 7, Ucci A. 14, Pasquariello M. 2, Viola F. 2, Chiumiento S. 7, Molinaro R. 10, Manganiello A. 11. All: Cefalo C.