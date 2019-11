Miwa Benevento, dopo il turno di sosta si va a Sala Consilina Gli uomini di coach Annecchiarico si preparano al big match più atteso della stagione

E’ l’inizio di una settimana particolare quella che è da poco iniziata per i “cinghiali” di Coach Annecchiarico. La Miwa Energia Cestistica Benevento, infatti, affronterà Domenica prossima la Pallacanestro Trinità di Sala Consilina la quale nel turno precedente - che ha visto la Miwa Energia riposare - ha battuto la ostica Basilicata Sport Potenza in trasferta per 67-70.

La squadra di Coach Aldo Festinese è accreditata già dall’inizio della stagione come favorita per la vittoria del campionato proprio insieme alla squadra sannita e nella sesta giornata di campionato ha dimostrato di voler rispettare le aspettative. I salesiani hanno tra le proprie fila la guardia Luca Fabiano come top scorer di squadra con ben 93 punti messi a segno che gli danno il quarto posto assoluto come marcatore del campionato. Oltre a Fabiano sono da segnalare, tra gli altri, anche le ottime doti di Sileikis, Ginefra, Mbaye, Ambrosano e Barauskas. Una squadra, insomma, molto ben attrezzata che Domenica prossima vorrà di certo dire la sua.

A parte Sala Consilina, però, l’ultimo turno ha regalato altre notizie importanti come la vittoria di Cava de’ Tirreni a Nocera che definisce la forza di un’altra importante compagine del campionato Serie C Silver Campania. La classifica, ora, vede Sala Consilina in testa con 12 punti ma senza aver mai riposato e Benevento e Cava de’ Tirreni appaiate a 10 ma avendo già sostenuto il turno di stop dettato dal numero dispari di squadre partecipanti al campionato. La lotta per il titolo è entusiasmante, ora si entra nel vivo.