Accademia, inizia la seconda fase della Coppa Campania Le giallorosse ospitano mercoledì alle 21:00 Pomigliano alla Palestra Rampone

L'Accademia Volley, inserita nel gruppo 2 insieme a Elisa Volley Pomigliano, Vesuvio Oplonti e Volalto Caserta 2.0, scenderà in campo domani sera alla Palestra Rampone alle ore 21.00 nella prima giornata prevista dal calendario.

Dopo aver superato il primo turno ad ottobre, le giallorosse sono adesso chiamate ad un vero e proprio tour de force in quanto, tra campionato e coppa, saranno costrette a scendere in campo ogni tre giorni da qui e fino alla fine del mese di novembre. Si comincia domani contro l'Elisa Volley Pomigliano, formazione di serie c che milita nel girone a, così come il Vesuvio Oplonti. Delle tre avversarie solo la Volalto Caseta 2.0 sarà avversaria delle giallorosse anche in campionato.

Accederanno alla Final Four della competizione le prime due classificate del raggruppamento: considerando che l'Accademia giocherà due gare fuori casa, sarà fondamentale partire con il piede giusto domani contro l'Elisa Volley Pomigliano per continuare ad avere chance di passaggio del turno.

Questo il calendario completo della seconda fase di Coppa:

Giornata 1

13/11/19 Accademia Volley - Elisa Volley Pomigliano

13/11/19 Vesuvio Oplonti - Volalto 2.0 Caserta

Giornata 2

21/11/19 Volalto 2.0 Caserta - Accademia Volley

21/11/19 Elisa Volley Pomigliano - Vesuvio Oplonti

Giornata 3

28/11/19 Volalto 2.0 Caserta - Elisa Volley Pomigliano

27/11/19 Vesuvio Oplonti - Accademia Volley