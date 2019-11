Scherma Paralimpica, Pasquino in pedana ad Amsterdam Ultima tappa del 2019 di Coppa del Mondo, la sannita va a caccia di conferme sognando Tokyo

Dopo i Campionati del Mondo andati in scena a Cheongju, dove Rosanna Pasquino ha vinto la medaglia di bronzo nella prova di sciabola, c'è attesa per le gare che andranno in scena ad Amsterdam. In Olanda l'appuntamento è valido come ultima prova del 2019 in Coppa del Mondo. Occasione per capire, a due mesi di distanza dal torneo iridato, se i valori in pedana sono cambiati. Si tratta di un appuntamento molto importante perché le Paralimpiadi di Tokyo sono sempre più vicine e le tappe di Coppa del Mondo serviranno a delineare la starting list della gara più importante della stagione.

Oltre alla sannita Rossana Paquino, che difende i colori dell'Accademia Olimpica Beneventana dedicata al Maestro Antonio Furno, saranno quindici i portacolori italiani ad affrontare le gare sulle pedane olandesi: si tratta di Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Gianmarco Paolucci, Gabriele Leopizzi, Davide Costi e Matteo Dei Rossi e delle azzurre Loredana Trigilia, Andrea Mogos, Sofia Brunati, Sofia Della Vedova, Giulia Tognocchi e dell'attesissima Beatrice "Bebe" Vio.

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - Amsterdam, 14-17 novembre 2019

Atleti

Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Gianmarco Paolucci,

Gabriele Leopizzi, Davide Costi, Matteo Dei Rossi

Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Andrea Mogos, Beatrice Vio

Sofia Brunati, Sofia Della Vedova, Giulia Tognocchi



Commissari tecnici: Marco Ciari, Simone Vanni, Francesco Martinelli

Fisioterapista: Giulia Talluri

Arbitri: Mattia Angotti, Matteo Micheli



PROGRAMMA GARE

Giovedi 14 novembre

Fioretto maschile - cat. B

Spada femminile - cat. B

Spada femminile - cat. C

Sciabola maschile - cat. A

Spada femminile - cat. A



Venerdi 15 novembre

Fioretto maschile - cat. A

Spada maschile - cat. B

Sciabola femminile - cat. A

Sciabola femminile - cat. B



Sabato 16 novembre

Fioretto femminile - cat. A

Fioretto femminile - cat. B

Spada maschile - cat. A

Sciabola maschile - cat. B

Sciabola maschile - cat. C



Domenica 17 novembre

Spada femminile - gara a squadre

Fioretto maschile - gara a squadre