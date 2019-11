Campana, Micco: "Inizio positivo di questa stagione" I sanniti sono reduci dalla vittoria contro Frasso Telesino

Questa nuova stagione è partita molto bene per i grigioneri della Campana Futsal: due vittorie su tre gare in Coppa Campania con la qualificazione al turno successivo, e due vittorie su due in campionato, queste in casa contro l'Ariano Over35 (8-4) e fuori casa sabato scorso a Frasso Telesino (2-1 con reti di De Angelis e Maiello). Proprio di quest'ultima gara, ne parliamo con Matteo Micco, uno dei veterani di questa squadra.

Matteo, raccontaci a grandi linee che partita è stata quella di Frasso. A detta di chi vi ha assistito, c'è stata una grande prova di squadra.

“Partiamo col dire che il Frasso già nella partita di Coppa ci aveva fatto una bella impressione generale, e che per questo, sapevamo che in casa loro sarebbe stata una partita ancor più difficile. Il maltempo e le condizioni del campo hanno reso tutto ancor più complicato, però siamo stati bravi a impostare ugualmente la nostra partita in fase offensiva, e a subire poco difensivamente portando a casa la vittoria su un campo per nulla facile. Siamo andati in vantaggio per 2-0, abbiamo subito poi la loro rete nel recupero della prima frazione, e nella ripresa, anche a causa di una pioggia incessante, non ci sono state altre marcature”.

A parte una battuta d'arresto in Coppa Campania contro i Sanniti, dicevamo appunto che questa nuova stagione è partita benissimo. Un tuo parere su questo grande inizio? E soprattutto un tuo commento sull'attuale organico della Campana Futsal?

“Con i Sanniti obiettivamente è stata fatta una brutta figura, noi eravamo già qualificati e loro giocando in casa hanno cercato e meritato la vittoria, sono stati più bravi di noi, bisogna dirlo. L’inizio positivo di questa stagione è merito di tutto il "movimento Campana": dalla dirigenza al nuovo staff tecnico e ai nuovi ragazzi arrivati. Per fortuna l’ossatura della squadra non è cambiata di molto e questo permette ai nuovi arrivati di inserirsi con la massima calma e serenità, perché da qui alla fine sono sicuro che ci daranno tutti una grossa mano”.

Due parole anche sulla prossima partita che dobbiamo aspettarci dalla Campana Futsal, in casa dello United Sanframondi Calcio?

“Personalmente non conosco lo United Sanframondi, so solamente che è una nuova società e nulla più; per quanto riguarda la partita noi avremo sempre lo stesso approccio, faremo la nostra gara e cercheremo di portare a nostro favore tutti gli episodi che avverranno sul terreno di gioco”