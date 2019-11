Benevento e Boca Futsal, è tempo di derby Si gioca alle 15:00 al Pala Ferrara, entrambe hanno bisogno di punti per la salvezza

E’ un derby da non fallire quello che si appresta a disputare il Benevento 5 ospitando (ore 15) al PalaFerrara la compagine telesina del Boca Futsal. Il blitz di sabato scorso sul campo del Futsal Coast ha ridato fiducia ai giallorossi chiamati a dare un seguito a quel successo per proseguire la marcia verso le zone nobili della classifica, dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle attese.

“Quello di oggi – ha sottolineato Pellegrino Di Fede, vicepresidente dei giallorossi – sarà purtroppo un derby sannita di bassa classifica perché anche il Boca Futsal, come noi, viene da un inizio di campionato difficile. Sappiamo che non sarà affatto semplice perché quella telesina è una buona squadra. Noi dobbiamo a tutti i costi dare un seguito alla vittoria maturata nell’ultimo turno perché solo in questo modo sarà possibile iniziare tirarci fuori da una classifica come quella attuale che non rispecchia le nostre potenzialità. Ora – ha proseguito Di Fede - spero che gli over possano darci una mano come sanno fare perché solo i risultati non ci stanno dando ragione. La fiducia nel gruppo non manca, compresi i nostri validissimi giovani che stanno offrendo un ottimo contributo come i vari Mandato, Romano, Tinessa e tanti altri. In settimana la squadra si è allenata nel migliore dei modi e mister Di Costanzo, così come tutta la dirigenza, si aspetta una grande prova”.



Classifica: Sala Consilina 25, F. Terzigno 19, Atl. Frattese 18, Sp. San Nicola 18, Trilem 14, Massa Vesuvio 13, Casagiove 13, Mama San Marzano 12, Club Eden Acerra 11, F. Coast 11, Benevento5 10, Lupe Pompei 7, Boca Futsal 6, Pozzuoli Flegrea 3.