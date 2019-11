Accademia-Pallavolo Ischia, gara rinviata Condizioni meteo avverse, le isolane restano a casa

A causa delle avverse condizioni meteo che impediscono il regolare flusso dei collegamenti nel Golfo di Napoli, il Comitato Regionale Fipav ha disposto il rinvio della gara tra le beneventane e la Pallavolo Ischia, in programma da calendario alle 16.30 di oggi. La stessa sarà recuperata a data da destinarsi.

Uno stop forzato quindi per l'Accademia che avrebbe voluto allungare ad otto la striscia di vittorie consecutive, anche se l'Ischia, quarto in classifica, sarebbe stato sicuramente un avversario difficile e complicato da superare. Adesso la squadra è già proiettata alla prossima gara di giovedì sera quando ad Aversa scenderà in campo per la seconda giornata della seconda fase di Coppa Campania contro la Volato Caserta 2.0. Si tratta di una gara importante ai fini della qualificazione: entrambe vittoriose nella prima giornata, sarà infatti virtualmente qualificata alla final four della competizione la squadra che uscirà vincitrice dall'incontro.

Per l'Accademia è il primo vero big match dell'intera stagione, nonché un anticipo del doppio confronto che avrà luogo anche in campionato contro una delle squadre più forti del girone. Un test importante, quindi, oltre che per il cammino in Coppa, soprattutto per verificare il livello di competitività della squadra in un'ottica decisamente più ampia.

La gara si disputerà alla Palestra LC Cirillo di Aversa con inizio fissato alle ore 20.30