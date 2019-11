Miwa Benevento, a Sala Consilina caccia al primato E’ la sfida più attesa della stagione, entrambe sono a punteggio pieno

Domani alle ore 19:00 a Sala Consilina prenderà vita il match clou del campionato di basket Serie C Silver girone unico Campania. Gli uomini del Presidente Zullo, infatti, saranno impegnati in trasferta sul campo della principale rivale per la promozione diretta in Serie C Gold. Nel rispetto dei pronostici, infatti, finora ambedue le squadre hanno vinto tutti i match disputati con la differenza che i cinghiali di Coach Annecchiarico hanno già sostenuto il turno di riposo forzato, proprio durante la scorsa giornata di campionato.

La classifica al momento parla chiaro: Diesel Tecnica 12 punti e Miwa Energia 10 punti con quest’ultima che però detiene miglior attacco e miglior difesa relativamente alla media punti per partita. I sanniti arrivano al Palazingaro al gran completo e con una settimana di lavoro molto positiva alle spalle. Unico neo può essere rappresentato dal calo di agonismo che solitamente le pause possono apportare anche se la Miwa, per ovviare al rischio, ha provveduto a disputare un’amichevole di lustro contro Air Termoli per tenere caldi i propri giocatori.

La squadra di casa Coach Festinese è reduce da una vittoria sul filo della sirena a Potenza, squadra precedentemente domata con un gran distacco dalla Miwa Energia tra le mura amiche. La Diesel Tecnica, invece, ha agguantato i 2 punti con esperienza e strategia vista la situazione di parità a soli 40 secondi dal termine. Più due il distacco finale nel match e primato in classifica conservato. Tra le fila della capolista si annoverano eccellenti giocatori come Fabiano (volto noto a Benevento), il potentino Ginevra, Francesco Ambrosano e gli stranieri Barauskas e Sileikis. Il pubblico di casa farà di tutto per essere il sesto uomo in campo.

Insomma, sarà uno spettacolo per chi dedicherà due ore della propria Domenica al super match tra Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità e Miwa Energia Cestistica Benevento.