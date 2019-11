GS Meomartini, battuto il Club Irpinia Le ragazze di coach Capacchione si sono imposte 55 a 46

Sabato 16 novembre, la squadra di serie C femminile del Gruppo Sportivo Meomartini ha battuto in casa il Basket Club Irpinia per 55 – 46. Nel primo quarto le locali si mostravano subito molto tese. Dopo i primissimi minuti di equilibrio, si vedevano le ospiti portarsi avanti di 6 punti a causa di 4 palle perse, 4 tiri liberi sbagliati e molti falli commessi dalle ragazze beneventane.

Il secondo periodo iniziava con una rimonta delle ragazze del presidente Chiusolo che si portavano avanti 18-17, prima di subire un nuovo parziale di 0-6 che riportava le ospiti in vantaggio. Nella parte finale della frazione, la Meomartini riusciva a recuperare qualche punto portandosi sul -2 all'intervallo lungo. Nel terzo quarto le ragazze di coach Capacchione riprendevano a giocare con maggiore lucidità, portandosi sul 32 a 27 prima di allungare ulteriormente fino al +9 con cui si concludeva il terzo periodo.

I 10 minuti finali vedevano le beneventane in controllo riuscendo a portarsi sul +16 a poco piú di 4 minuti dalla sirena, prima di subire un parziale di 3 - 10 che avvicinava Avellino fino al 55 – 46 finale. La prossima partita del Gruppo Sportivo Meomartini si giocherà domenica 24/11 alle ore 19 in trasferta a Marigliano.

G.S. Meomartini - Basket Club Irpinia 55-46 (7-13;18-14;18-7;12-12)

Meomartini: Musto A. 2, Sandullo A. n.e., Formato S. 8, Vetrone M. 0, Muscetta M. 13, Ucci A. 10, Pasquariello M. n.e., Addazio S. n.e., Viola F. 2, Chiumiento S. 4, Molinaro R. 3, Manganiello A. 13 All.: Capacchione G. A.All.: Cefalo C.

Basket Club Irpinia: Frascolla D. 12, Martignetti D. 0, Gaito R. 0, Criscitiello J. 13, Di Iorio S. 8, Cimmino V. 2, Napolitano A. n.e., De Francesco B. 2, Mormile S. 7, Iacovacci L. 0, Buglione B. 2, Gasparro Y. 0 All.: Mollica P.

Arbitri: Castiello M. e Manganiello A.