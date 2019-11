Miwa Benevento, capolavoro a Sala Consilina Gli uomini di Annecchiarico concedono solo 54 punti agli avversari e tornano al primo posto

Inutile nasconderlo. L’attesa e la curiosità per il match clou del campionato, tra le compagini annoverate tra le maggiori candidate alla diretta promozione, erano tante e il risultato finale brilla a favore della Miwa Energia. Prestazione super in casa di una squadra forte, ben allestita e con player importanti che farebbero la differenza in ogni squadra. Sala Consilina infatti non è riuscita ad andare oltre i 54 punti nonostante un pubblico caloroso a sostenere i padroni di casa e la Miwa Energia ha lanciato un messaggio più che chiaro al campionato. Il risultato finale è 54-72.

La partita inizia con le due squadre leggermente contratte e il primo quarto termina 18-18. Da quel momento è solo Miwa Energia che permette ai padroni di casa di realizzare solo 13 punti sia nel secondo che nel terzo quarto e 10 nell’ultimo. Una partita di grande difesa e di spiccata mentalità quella degli uomini di Coach Annecchiarico. “Devo ammettere che allenare questa squadra è una cosa meravigliosa - ammette lo stesso Coach - in quanto è fatta prima da grandi uomini e poi da forti cestisti. Arrivare su un campo del genere e mettere in partita la mentalità che ho visto stasera non è da tutti. Mi facilitano il lavoro.”

Tra tutti da segnalare Carmine Moccia che tiene la squadra in partita nei primi due quarti con bombe da tre punti e poi il solito Taylor Garcia che nelle ultime due frazioni di gioco ha penetrato più volte le maglie della Diesel Tecnica chiudendo con 27 punti all’attivo. “Il merito più grande - continua Coach Bruno Annecchiarico - sta nel non averli fatti giocare, per lo più in casa loro.”

La Miwa Energia è ora di nuovo a pari punti insieme a Sala Consilina e Cava dei Tirreni, stasera vincente in casa contro Mugnano. Da ricordare, però, che la diretta rivale Sala Consilina deve ancora affrontare il turno di riposo. Solo Benevento e Cava, quindi, restano imbattute. Ora la squadra riprenderà con la settimana da tre allenamenti e con il grande obiettivo di restare concentrati. Il campionato infatti è ancora lungo e di certo pieno di insidie.

L’appuntamento per la prossima partita è per Domenica 24 Novembre al PalaParente ore 18:00 quando la Miwa Energia Cestistica Benevento ospiterà il Tigers Saviano del super marcatore di questo campionato Gianmarco Nocera.