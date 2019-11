Benevento 5, il derby parla giallorosso Battuto un ottimo Boca Futsal per 5 a 4

E’ arrivata sul suono del gong la rete che ha permesso al Benevento5 di battere 5-4 il Boca Futsal al termine di un derby entusiasmante e in bilico fino all’ultimo istante quando un guizzo di Esposito ha sparigliato le carte in tavola permettendo ai giallorossi di conquistare la seconda vittoria consecutiva. Scesi in campo con l’atteggiamento giusto, i padroni di casa hanno sbloccato il punteggio al 5’ con Nico Serino (terza rete di fila), salvo subire il pareggio al 10’ quando Salmi ha approfittato di un rimpallo favorevole per fare secco Tinessa.

Sessanta secondi più tardi i telesini si sono divorati l’opportunità per il possibile sorpasso e sull’azione successiva uno spunto imperioso di Virenti ha fatto rimettere la testa avanti al Benevento 5 per il 2-1. Poi, fino al termine della frazione, i giallorossi hanno sfiorato più volte il 3-1 trovandolo al 16’ con Esposito, al posto giusto per la deviazione vincente. Da segnalare che il Boca Futsal, poco prima della terza rete subita, ha dovuto rinunciare al proprio portiere, spedito in anticipo sotto la doccia per un fallo di mani fuori area su un tiro di De Simone.

Nella ripresa al 3’ un delizioso pallonetto di Mandato si è spento sulla traversa mentre dall’altra parte è stato il palo a salvare Tinessa. Al 5’, nel giro di pochi secondi, Maggio si è prima fatto respingere il possibile 4-1 e sul cambio di fronte Calavitta ha realizzato il 3-2. Il -1 dei telesini, però, è durato pochissimo perché al 10’ è salito in cattedra uno straripante Nico Serino che si è presentato a due passi dal portiere servendo a Mandato una palla solo da spingere in fondo al sacco per il 4-2. Non è finita qui perché al 12’ il Boca si è rifatto sotto con il 4-3 di Giella e a due minuti dalla fine Brignola ha rubato palla a Maggio, forse con un fallo non sanzionato, realizzando il 4-4. L’ultimo giro di lancette ha avuto, poi, dei risvolti incredibili perché i giallorossi hanno colpito due pali e un incrocio trovando il 5-4 sul suono della sirena con Esposito, lesto ad avventarsi su un tiro di Maggio respinto non al meglio dall’estremo difensore telesino.

Grazie a questo successo il Benevento 5 ha raggiunto quota 13 punti e nel prossimo turno i giallorossi andranno a fare visita al Pozzuoli Futsal Flegrea, squadra che chiude la classifica con 3 lunghezze.

Classifica: Sala Consilina 28, Atl. Frattese 21, Sp. San Nicola 21, F. Terzigno 19, Trilem 17, Massa Vesuvio 16, F. Coast 14, Benevento5 13, Casagiove 13, Mama San Marzano 12, Club Eden Acerra 11, Lupe Pompei 7, Boca Futsal 6, Pozzuoli Flegrea 3.

Prossimo turno: Pozzuoli Flegrea-Benevento5

Serie C1 – 10a giornata

BENEVENTO5 5

BOCA FUTSAL 4 (pt. 3-1)

RETI: 5’pt Serino (BN), 10’pt Salmi (BF), 12’pt Virenti (BN), 16’pt e 20’st Esposito (BN), 6’st Calavitta (BF), 11’st Mandato (BN), 12’st Giella (BF), 18’st Brignola (BF).