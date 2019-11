Vanessa Nuoto Smile, ottimi risultati degli Esordienti I ragazzi del presidente Morrone hanno regalato ottime indicazioni per il futuro

Procede con successo la nuova Stagione Sportiva della Vanessa Nuoto Smile di Benevento, i ragazzi della Squadra degli Esordienti sono stati impegnati lo scorso week end, nella prima giornata del Campionato della loro Categoria: ottime sono state le prestazioni di tutti con un miglioramento di tutti i tempi con cui erano stati presentati, in particolare c’é da sottolineare il podio di Giorgia Pellegrini giunta terza nei 200

mix.

Ottimo avvio nel Campionato Invernale di Categoria con gli Atleti allenati da Daniele Coretti che stanno mettendo a frutto l’anticipato avvio di preparazione: durante la seconda giornata del Campionato ottimi tempi sulle distanze e specialità di ciascuno, come quelli conseguiti da Ada Rosa, Chiumiento Francesco, Pedicini Antonio eTiso Arianna, anche qui fra tutti si è distinto Diodato Matteo che reduce dalle ottime prestazioni ai Campionati Italiani estivi di Roma, con il tempo di 15’47’’05 nei 1500mt Stile Libero ha già in tasca la qualifica per i prossimi Italiani Invernali di Riccione.

Una Squadra che in tutte le sue rappresentative , dalla Propaganda ai Master si mostra attiva e disponibile a sperimentare sempre nuove situazioni per migliorare le performaces dei suoi componenti: valida la collaborazione con il nutrizionista Danny Torteruolo, la consulenza del Dottore in Scienza dello Sport Gian Mario Migliaccio e Paolo Penso, il Tecnico Veneziano che ha allevato decine di nuotatori di grande interesse, fra tutti Federica Pellegrini , il quale sarà presente come Ospite da Domenica a Martedì prossimo, presso lo Smile Piscina, per valutare e analizzare tecnicamente i Giovani Promettenti Nuotatori della Vanessa Nuoto Smile.