Edil Appia Sant'Agnese U18, espugnata Benevento Vittoria esterna contro la Miwa Energia Benevento 66 a 43

Dopo le vittorie con Polisportiva Matese, Caudium Basket e LBL Caserta, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese con la propria rappresentativa Under 18 raccoglie la quarta vittoria consecutiva espugnando il campo della Miwa Energia Benevento per 66 a 43. Una vittoria netta per gli uomini della presidentessa Manganiello, partiti subito forte grazie ad una difesa intensa, capace di concedere solo 8 punti agli avversari nei primi 10 minuti (8-23 al 10’). Nel secondo quarto un leggero rilassamento del Sant’Agnese ha permesso alla Miwa di rientrare parzialmente in partita (24-34 al 20’). Poi, al ritorno dal riposo lungo, l’Edil Appia ha ripreso a difendere forte e ha piazzato il break decisivo di 19 a 8 che di fatto ha chiuso il match (32-51 al 30’) regalando un’ultima frazione buona solo ad aggiornare le statistiche.

Due punti fondamentali per l’Edil Appia che, forte di un record di cinque vittorie ed una sola sconfitta, resta in scia della capolista AP Libertà ancora imbattuta. “Abbiamo disputato una buona gara – analizza coach Mirra – e soprattutto abbiamo avuto un buon approccio. Questa sera siamo stati solidi in ogni aspetto della partita, soprattutto dal punto di vista difensivo. Faccio i complimenti ai ragazzi per aver applicato pienamente il piano partita. La gara si è incanalata subito grazie alla nostra difesa, non abbiamo concesso praticamente nulla ai nostri avversari difendendo subito forte e con grande intensità. Il più 15 di fine primo quarto va a testimonianza di ciò. Anche quando, nella seconda frazione, abbiamo permesso ai nostri avversari di rifarsi sotto non abbiamo perso la calma. Nella seconda metà di gara, infatti, abbiamo rimesso in campo la stessa rabbia mostrata in avvio e siamo riusciti a riallungare e gestire il vantaggio. Andiamo a casa soddisfatti ma consapevoli che dobbiamo lavorare. Ogni domenica dobbiamo alzare il nostro livello e ogni partita ci deve servire a crescere, a prescindere dall'avversario”. Prossimo impegno per i ragazzi di coach Mirra lunedì 2 dicembre (ore 20.30) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà l’Aragona Basket.

IL TABELLINO

MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 43-66 (8-23; 16-9; 8-19; 11- 15)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Del Sordo 16, Arcari 4, Salerno 4, Musto 25, Melillo 7, Romolo 2, Del Regno 8, De Simone, Troisi, Borrelli, De Figlio, Grieco. Coach: Davide Mirra.