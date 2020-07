Ceppaloni Intercolline, una splendida realtà La società in poco più di un anno ha già raggiunto la promozione in Seconda Categoria

La cancellazione dei campionati dilettantistici, che non sono ripresi dopo lo stop dello scorso mese di marzo, ha comunque regalato dei verdetti. Uno di questi è la promozione del Ceppaloni Intercolline in seconda categoria, un risultato raggiunto grazie al lavoro da parte di tutta la società che in poco più di un anno ha avuto la capacità di creare un gruppo importante sia dentro che fuori dal campo.

La squadra guidata da Antonio Varricchio, alla prima vera esperienza da allenatore in un campionato complicato come la Terza Categoria, ha chiuso il girone B al secondo posto e ora pensa già alla sua prima avventura nella categoria superiore.

Il Ceppaloni Intercolline ha terminato la sua stagione con sole due sconfitte e altrettanti pareggi, segno evidente di una solidità importante che può essere la base anche per il futuro grazie ad un mix di giocatori giovani ed esperti.

Questa bella società, che è diventata ormai una realtà, è nata grazie all’impegno del Dottore Claudio Cataudo, primo cittadino di Ceppaloni per 10 anni, ed attuale vice sindaco, che supportato dal vice presidente Dorino Zollo e dagli altri dirigenti, ha dato l’occasione a tanti ragazzi di intraprendere una bella avventura difendendo i colori di una squadra radicata sul territorio.