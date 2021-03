Campanile carica la squadra dopo una prestazione non esaltante Il presidente dell'Energa Olimpia San Salvatore analizza il momento della squadra

Il cammino dell’Energa Olimpia San Salvatore è stato ottimo fino a questo momento. Anche nell’ultimo match contro la Besana Nola è arrivato un successo che ha reso felice il presidente Antonio Campanile, ma rispetto alle precedenti gare c’è stato qualche errore di troppo. “Abbiamo vinto e questo mi consola –spiega il massimo dirigente- ma è stata una partita dove gli errori commessi da parte nostra sono stati eccessivi. Abbiamo peccato di presunzione contro una squadra ben messa in campo, sempre vogliosa e agguerrita, un team che non merita di essere in classifica dove si trova, ma sicuramente un po’ più in alto. Per quello che ci riguarda abbiamo fatto una partita dove la concentrazione non era al massimo, ma nonostante questo la qualità del gruppo c’è e ci ha permesso di portare a casa i tre punti. Ora ci prepariamo al meglio alla doppia sfida con Baronissi e al ritorno con il Nola”.

La pausa pasquale aiuterà a ritrovare la concentrazione. “Al rientro dopo le vacanze pasquali non giocheremo subito, guarderemo le avversarie impegnate in altri scontri, per poi scendere in campo mercoledì 14 aprile. Questo non deve essere né un alibi né ci deve far perdere di vista i nostri obbiettivi. Dobbiamo migliorare il nostro approccio alla gara ed evitare alcuni cali di concentrazione, perché quando giochiamo come sappiamo fare non siamo secondi a nessuno. Per prepararci alla sfida al meglio ci alleneremo anche in questa settimana, cercando di organizzare qualche allenamento congiunto con altre società”.