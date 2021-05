L'Alma Salerno prova a fare chiarezza Dopo il comunicato della Divisione C5 è arrivata la risposta della società granata.

In merito al comunicato stampa diffuso dalla Divisione Calcio a 5 n. 1246, nel quale la stessa, facendo riferimento al referto della partita di Coppa Italia, categoria under 19, tra Sporting Hornets ed Alma Salerno dello scorso 28 aprile, la società esprime quanto segue: "Al sodalizio sono state additate accuse che non rispecchiano quanto accaduto nel postpartita della sfida di Coppa Italia under 19 contro lo Sporting Hornets. Preme sottolineare che la società si è sempre contraddistinta, a livello nazionale, per la profusa correttezza e professionalità in tutti i campi del panorama del calcio a 5 e in 18 anni non le sono mai stati accostati termini quali violenza e aggressività, sia verbali che fisiche. Per quanto sia sempre stato rispettato, da questo club, il lavoro del fischietto in campo, giudice insindacabile dei risultati sul campo, l’Alma Salerno si riserva azioni a tutela della propria immagine, in quanto non si è verificato alcuno degli atti addebitati e di cui si parla nel comunicato, evidentemente frutto di un referto che ha completamente mistificato la realtà dei fatti".

Di seguito l’estratto del comunicato stampa n. 1246

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELLE SOCIETA’ AMMENDA: “Perché propri sostenitori in campo avverso a fine gara, tramite un cancelletto lasciato aperto ed incustodito, penetravano nella zona degli spogliatoi venendo a contatto con i sostenitori della società ospitante, dando vita a scontri caratterizzati da vicendevoli scambi di calci e pugni, tali da costringere gli arbitri a richiedere l'intervento della forza pubblica per ristabilire la calma”.