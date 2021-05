Pirozzi al lancio, Pellegrini in chiusura: 4x200 sl in finale Agli Europei di nuoto di Budapest le azzurre volano in finale con il miglior tempo.

Quello della 4x200 stile libero è il giorno più atteso da Stefania Pirozzi agli europei di Budapest. Questa mattina è andata in scena la batteria di qualificazione, con le azzurre capaci di strappare il miglior tempo, in vista della finale in programma questo pomeriggio alle 19:49. La sannita è stata schierata al lancio, essendo la più esperta come Federica Pellegrini, che ha avuto il compito di chiudere la staffetta formata anche da Sara Gailli e Lisa Angiolini che oggi dovrebbe lasciare il posto a Margherita Panziera.

La Pirozzi ha nuotato ancora un buon crono (2’00’’01) confermando uno stato di forma in crescita. Frazione che le ha permesso di lasciare il testimone alla Gailli in seconda posizione dietro solo all’Ungherese Jakabos. Meglio rispetto alla gara individuale anche la seconda frazionista (2’00’’90 lanciato), mentre va considerata positiva la prova della ranista Angiolini che ha nuotato il proprio personale (2’01’’18) in questa specialità.

In chiusura è entrata in acqua Federica Pellegrini (1’57’’74), che dopo l’argento vinto ieri nella gara individuale, ha portato le azzurre a vincere la batterie e strappare il miglior crono in 7’59’’83. Soddisfatte le azzurre, in particolare Stefania Pirozzi, che ai microfoni Rai ha mostrato tutto il suo ottimismo. “Sono contenta, sapevo di avere questa importante responsabilità di lanciare bene una staffetta importante, che dobbiamo ancora qualificare, e dove non potevamo sbagliare. E’ il quarto 200 sl che nuoto intorno ai due minuti, sono fiduciosa per oggi pomeriggio”.

Oltre alla Pirozzi anche la Pellegrini punta lo sguardo verso la qualificazione. “Sono contenta della prestazione, logico che un po’ di fatica l’ho sentita ma l’obiettivo finale è stato raggiunto. Oggi vedremo come comportarci, questa è una staffetta da qualificare ed è importante riuscirci”.

La divina è carica, la Pirozzi si gioca tanto e vuole scendere ancora sotto i due minuti, la 4x200 stile libero italiana regalerà una finale emozionante.