Energa San Salvatore: Campanile: "Non andremo a Otranto a fare una gita" Il massimo dirigente della squadra telesina sa bene l’importante di gara due della finale play off.

Il sogno dell’Olimpia Energa San Salvatore Telesino è ancora vivo. Il ko in gara uno contro Meledugno va archiviato velocemente e bisogna pensare alla sfida di domenica prossima. Anche in casa di sconfitta, però, il sogno resterà vivo perché ci sarà un’altra fase per provare a rincorrere la promozione. Tornando alla gara persa in casa ha parlato anche il presidente Campanile.

“E’ stata una partita sicuramente condizionata dagli errori e da alcuni cali di concentrazione che non ci hanno permesso di giocare come sappiamo. Davanti avevamo una squadra forte e di valore. Era da tempo, infatti, che non vedevamo una formazione così forte a San Salvatore. Ora però non è il momento di fare drammi ma il tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare duramente e al meglio. La trasferta di Otranto non sarà una gita al mare, andremo in Puglia a giocarci una gara importante. Infatti, ogni punto e set contano anche eventualmente in vista degli spareggi delle finaliste nell’ultima e decisiva fase per la promozione”.