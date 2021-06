Podismo, si torna in gara: il 17 luglio la XII edizione del Trofeo San Donato Iscrizioni aperte fino al primo luglio con un massimo di 600 partecipanti.

"Si riparte, c’è voglia di correre". E’ con queste parole che Gerardo Rinaldi, Presidente dei Podisti Alto Sannio, annuncia la ripartenza degli eventi podistici firmati PAS, dopo quasi due anni senza gare per l’emergenza covid.

Il “XII Trofeo San Donato” sarà l’evento podistico di 10km che, il 17 luglio alle ore 19.00, vedrà numerosi runners colorare con le loro maglie le strade del comune di Pontelandolfo, nella provincia di Benevento. Si tratta di una gara di rilevanza nazionale che nelle edizioni precedenti ha conosciuto un elevato numero di iscritti e che quest’anno avrà la prerogativa di essere una delle prime competizioni podistiche ad essere realizzata nel Sannio, dopo lo sblocco degli eventi sportivi per l’emergenza sanitaria.

La gara si svolgerà sulle strade comunali di Ponteladolfo, su un tracciato di 5km e da ripetere due volte. Iscrizioni aperte fino al primo luglio con un massimo di 600 partecipanti. Nello specifico, tutte le informazioni potranno essere trovate al link http://www.podistialtosannio.it/trofeo-san-donato-2019/ .

Per la pandemia, come ovvio, dovranno essere osservati tutti i presidi e le procedure messe in atto dall’organizzazione necessari a garantire la sicurezza dei presenti. Sarà pertanto doveroso osservare in maniere rigorosa e con estrema collaborazione quanto disposto e descritto nelle informative, già visibili sul sito www.podistialtosannio.it .

Per le premiazioni sono previsti trofei e rimborsi per gli assoluti e per le società. Saranno inoltre premiate tutte le donne e gli uomini dal 6° al 200° classificato.

L’augurio dei Podisti Alto Sannio è quello di poter donare, dopo un lungo periodo pandemico decisamente provante sul piano fisico e psicologico, una piacevole serata all’insegna dello sport e del sano divertimento.