Forex Olimpia San Salvatore: esordio casalingo contro Castellana Grotte La prima in B1 sarà finalmente accompagnata dal supporto del pubblico telesino

Impossibile nascondere l’emozione. A San Salvatore Telesino l’attesa è tanta. La B1 sembrava un sogno impossibile ma la società del presidente Campanile ha regalato ai propri tifosi la possibilità di vivere questa fantastica avventura. Si tratta di un torneo lungo e complicato che vedrà ai nastri di partenza per la prima volta la compagine telesina. La Forsex Olimpia San Salvatore esordirà tra le mura amiche contro la Zero5 Castellana Grotte alle 18:30. Le ragazze di coach Francesco Eliseo sono pronte. Il gruppo storico è stata mantenuto e il mercato ha regalato innesti importanti per affrontare al meglio la categoria.

Per vedere la migliore Forex Olimpia San Salvatore ci vorrà del tempo. Qualche gara per oleare i meccanismi è necessaria, ma intanto bisognerà anche iniziare a fare punti. La compagine pugliese darà battaglia, hanno un roster importante e la prima partita spesso viene vinta da chi approccia meglio la gara, per questo le sorprese sono dietro l’angolo. Le amichevoli hanno regalato a coach Eliseo ottime risposte, ma il campionato è un’altra storia e per questo la curiosità è tanta.

Intanto in paese c’è tanta attesa per la possibilità di tornare a sostenere la squadra dal vivo, anche se in numero limitato, dopo tanti mesi passati a fare il tifo da casa. L’aiuto del pubblico può essere fondamentale per una squadra esordiente e in un piccolo centro come San Salvatore Telesino a coach Eliseo e alle sue ragazze sicuramente non mancherà il sostegno.