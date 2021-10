DP Noleggi SG Volley, ottimo esordio con un successo in trasferta Sabato prima gara interna contro la Salerno Guiscards.

E’ iniziata col piede giusto l’avventura della DP Noleggi SG Volley di San Giorgio del Sannio. Al Palasport Senatore di Salerno, le sannite hanno conquistato il primo successo stagionale contro il CS Pastena Volley.

Le “diavole rosse” del presidente Mauro Camerlengo ha rotto ben presto il ghiaccio confermando la bontà dell’organico per affrontare questa entusiasmante stagione della ripartenza. Pastena non è mai riuscita ad opporsi e le sangiorgesi si sono imposte con i seguenti parziali: 18-25 12-25 14-25. La prima trasferta stagionale è stata anche l’occasione per tornare a sentire gli applausi del pubblico che nello sport, soprattutto a livello dilettantistico, sono fondamentali.

La DP Noleggi SG Volley ha incamerato i primi tre punti stagionali e si prepara all’attesissimo big match di sabato 30 ottobre quando al Palasport di San Giorgio del Sannio arriverà la Salerno Guiscards reduce dalla sconfitta per 3-0 contro l’Original Marines e quindi a caccia dei primi punti stagionali.