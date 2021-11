Benevento 5, l'under 19 torna in vetta e domenica c'è il big match La squadra di Mignone ha espugnato il campo dello Sporting Venafro per 9-3

Il torneo under 19 di calcio a 5 regala ogni settimana nuove emozioni. Sorpassi e contro sorpassi, nessun turno è mai scontato. Tra le grandi protagoniste c’è sicuramente il Benevento 5 che è tornato in testa alla classifica dopo il roboante successo esterno in casa dello sporting Venafro per 9-3. La squadra di Mignone ha mandato in gol per due volte De Figlio, Kullani e Mancini, gol anche di Calavitta, De Filippo e Borzaro.

La società può essere soddisfatta perché alcuni di questi ragazzi sono stabilmente con la prima squadra e giocano minuti importanti anche in serie A2. La classifica sorride ai giallorossi che sono primi a quota 19 con una lunghezza sul Real San Giuseppe che è caduto in casa contro la Feldi Eboli per 2-1. Domenica 28 le due squadre finalmente si affronteranno al Palatedeschi in un match che darà indicazioni importanti.

Risultati settimo turno:

AP-Sandro Abate 1-10

CLN Cus Molise-Napoli Futsal 2-2

Junior domitia-Chaminade 4-1

Real SAn Giuseppe-Feldi Eboli 1-2

Spartak Caserta-Leoni Acerra 12-2

Sporting Venafro-Benevento 3-9

Trilem Casavatore-Alma Salerno 4-11

Classifica:

Benevento 19

Real San Giuseppe 18

Napoli Futsal 16

Cus Molise 15

Spartak Caserta 13

Junior Domitia 13

Feldi Eboli 9

Sporting Venafro 9

Sandro Abate 8

Alma Salerno 7

AP 5

Chaminade 4

Trilem Casavatore 3

Leoni Acerra 0

Prossimo turno:

Alma Salerno-Sporting Venafro

Benevento-Real San Giuseppe

Cus Molise-AP

Feldi Eboli-Junior Domitia

Napoli Futsal-Spartak Caserta

Leoni Acerra-Chaminade

Sandro Abate-Trilem Casavatore