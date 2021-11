Forex Olimpia San Salvatore, il presidente Campanile deluso dalla prestazione Il massimo dirigente è pronto a parlare alla squadra, sabato arriva le pugliesi di Meledugno.

La vittoria contro la Luvo Barattoli Arzano aveva portato grande euforia in casa Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Anche il presidente Campanile si era lasciato andare l’asticella e dichiarando di avere una squadra costruita per vincere. Sabato però a Torre Annunziata è arrivata una brusca frenata contro la Fiamma Torrese.

“Una prestazione indecorosa. Sono amareggiato non per la sconfitta ma per il modo in cui è arrivata” ha spiegato il massimo dirigente. “A dirla tutta sono anche contento perché ci riporta con i piedi per terra e mette tutti in discussione. Se si perde l’umiltà e si gioca con supponenza e sufficienza succede questo”. Il presidente è pronto a tenere a rapporto il gruppo. “In settimana parlerò con la squadra perché è giusto guardarsi negli occhi e capire cosa non va. Le sconfitte non ci fanno paura ma pretendiamo attaccamento e voglia di lottare per questa maglia e per San Salvatore Telesino. Ovviamente questo stop inerpica un po’ il percorso ma l’obiettivo resta quello: lottare fino alla fine per qualcosa di importante”. Campanile ci credere ancora, ha fiducia nell’organico che ha costruito insieme ai suoi dirigenti e rilancia le ambizioni della Forex. Sabato si torna a giocare in casa, appuntamento contro un’altra squadra forte come Meledugno, avversarie delle telesine nei play off della scorsa stagione quando arrivò una sconfitta con la promozione diretta delle pugliesi.