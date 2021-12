Forex Olimpia San Salvatore fermata dal Covid, rinviato il match di campionato La sfida contro la Desi Volley di Palmi sarà recuperato nel 2022.

C’era grande attesa in casa telesina per la sfida contro l’ASD Desi Volley, match in cui bisognava tornare al successo dopo il netto ko di Messina. Il periodo però non è dei migliori anche fuori dal campo. Il Covid-19 è tornato ad essere ospite indesiderato nella società del presidente Campanile che già lo scorso anno pagò pesantemente dazio. Il caso di positività ha portato al rinvio dell’ultimo match del 2021 contro la formazione calabrese che sarà recuperato nel 2022. La squadra di Eliseo tornerà in campo l’8 gennaio quando farà visita a Cerignola. Il 2021 della Forex San Salvatore Telesino si è chiuso dunque nel modo che nessuno sperava, ma resta un anno magico con la prima storica promozione in B1 ottenuta dopo una battaglia nei play off e l’ottimo avvio di stagione.