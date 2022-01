Pallamano, A2: Benevento beffato in terra siciliana I giallorossi vengono raggiunti sul 25 a 25 all'ultimo minuto.

E' un pareggio che sa di beffa per la Pallamano Benevento, fermata sul 25-25 in trasferta dall'Handball Club Mascalucia nell'undicesima giornata del campionato di serie A2. I sanniti, avanti di una rete a 30 secondi dal termine, sono stati raggiunti dai siciliani senza poi riuscire a sfruttare l'ultima azione offensiva che avrebbe potuto condurre al nuovo, definitivo sorpasso.

La gara al Pala Wagner va avanti sul filo dell'equilibrio dal primo all'ultimo minuto, eccezion fatta per due fasi, quella centrale del primo tempo e quella iniziale della ripresa, in cui i giallorossi di Rui Carvalho hanno provato a scappare via prima sul +4 (7-11 al 21' del primo tempo) e nuovamente sul +3 (12-15 a inizio ripresa). Qualche disattenzione difensiva e l'atteggiamento del Mascalucia hanno fatto sì che la sfida non si chiudesse, e così la fase finale della seconda frazione ha regalato agli spettatori un match giocato punto a punto, con i giallorossi sempre in leggero vantaggio fino allo sfortunato epilogo finale. Il 24-25 messo a segno dall'ala destra Errico ha regalato infatti solo l'illusione di un successo che sarebbe stato molto importante ai fini della classifica. Per la Pallamano Benevento si tratta comunque del primo risultato utile in trasferta di questa stagione, un pari che consente ai sanniti di chiudere il girone di andata al quinto posto con 11 punti in dieci giornate. Sabato 5 febbraio alle ore 19 secondo impegno esterno consecutivo: c'è il derby in casa dell'Atellana.

Handball Club Mascalucia - Pallamano Benevento 25-25 (11-13)



Pallamano Benevento: Vasca, Laera 4, Schipani, La Peccerella, Coviello, Luongo, De Luca Alf., Errico 4, Ballerini 8, Galliano 3, Marro, De Luca 4, Chiumiento 1, Ievolella 1, Mercurio. All. Rui Carvalho.