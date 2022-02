Pattinaggio artistico su rotelle: una giovane sannita trionfa a Roma Lucia Bucciano dell'l'Asd Jolly Skate di San Giorgio del Sannio ha vinto al Pala Forte.

Al “Campionato Internazionale” di pattinaggio artistico su rotelle, andato in scena al Pala Fonte di Roma, una delle grandi protagoniste è stata una ragazza sannita. Si tratta di Lucia Bucciano che è salita sul gradino più alto del podio.

Con un programma interpretato in maniera eccellente ha sbaragliato la concorrenza regalando a sé stessa e a tutta la famiglia una grande gioia. Lucia viene definita determinata, brillante e caparbia in ogni cosa che decide di fare, avendo un ottimo curriculum scolastico ed essendo una figlia modello. Da tre anni dedica tutto il suo tempo libero ad allenarsi con costanza, passione e facendo immensi sacrifici presso l'Asd Jolly Skate di San Giorgio del Sannio dove lavora con tecnici che sono garanzia di risultati. La vittoria di Lucia Bucciano è stata accolta con grande entusiasmo anche a Torrecuso che ora non vede l’ora di poter accogliere e festeggiare questa giovane e talentuosa ragazza che con le sue evoluzioni sui pattini ha regalato un altro successo allo sport sannita.