Circolo Tennis San Giorgio del Sannio nel Girone 1 del torneo di serie B1 Gli uomini del presidente Pepe esordiranno il 22 maggio in casa contro i sardi del TC Terranova.

Il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio si appresta a vivere un’altra importante stagione prendendo parte al torneo a squadra di serie B1 maschile. Gli uomini del presidente Michele Pepe sono stati inseriti nel Girone 1 con CT Zavaglia, CT Barletta, CT Scaligero, TC Poggibonsi, Antino Tiro a Volo e TC Terranova. Il torneo scatterà il 15 maggio ma nella giornata d’esordio i sanniti rimarranno a riposo. Esordio casalingo domenica 22 quando sui campi in terra rossa di San Giorgio del Sannio arriverà il TC Terranova di Olbia. Giovedì 2 giugno Pepe e compagni saranno impegnati in trasferta per sfidare il Poggibonsi e tre giorni più tardi riceveranno il CT Zavaglia di Ravenna. Domenica 12 trasferta a Barletta prima di fare visita al CT Scaligero di Verona il 19 giugno.